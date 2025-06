En utilisant Alternative ID, vous bénéficiez d'une fonctionnalité conçue pour renforcer votre anonymat en ligne. Ainsi, avec Alternative ID, vous pouvez générer des adresses mail et des alias reliés à vos véritables boite mail et identités. Lorsque vous souhaitez vous inscrire sur un site marchand sans dévoiler vos données principales, cela est donc très utile.

L'interlocuteur dispose d'une autre adresse mail, qui est, en fait, reliée à votre compte principal. Vous recevez donc les avantages, par exemple les mails promotionnels, sans pour autant les désavantages, par exemple des contenus indésirables en cas de fuite de données.

Alternative ID est développée par Surfshark et comprise dans ses abonnements Surfshark VPN et Surfshark One. Et pour optimiser votre cyberconfidentialité, vous pouvez aussi activer le Kill Switch. Ce dernier bloque votre navigation en ligne en cas de perte momentanée de votre connexion VPN, jusqu'à ce qu'elle soit rétablie.