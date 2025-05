Initialement réservé aux militaires ou, de manière plus informelle, aux réseaux d'espionnage, le GPS, acronyme de « Global Positioning System » dans la langue de Shakespeare, est désormais un outil parmi les plus prisés au monde. Et pour cause, même si la géographie demeure une matière passionnante et le repérage, à l'aide d'une carte, l'objet de blagues à répétition dans les films d'autrefois, le recours au GPS fait désormais partie des mœurs.

Bien que média tech', Clubic ne saurait vous recommander autre chose que de toujours maitriser, dans la mesure du possible, une alternative ne dépendant pas d'un appareil électronique. Mais force est de constater que la démocratisation du GPS, tant par l'ouverture de cette technologie au grand public qu'à la baisse drastique des prix pratiqués pour les services payants, est aujourd'hui bien actée aux quatre coins de la planète.

En conséquence, et comme presque tout ce qui est (malheureusement) relatif à la technologie, des individus malveillants ne sont jamais bien loin. Le GPS ne se limite pas au boitier plus ou moins facile à suivre dans votre véhicule. Il fait désormais partie des options l'équipant en compagnie de l'ordinateur de bord, et se trouve aussi, notamment, sur votre collier pour animal de compagnie, montre connectée, ordinateur, smartphone, tablette… Ces appareils sont dotés de puce permettant une géolocalisation en temps réel.