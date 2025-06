Ipsos Digital a interrogé 4000 actifs exerçant en France, Italie, Espagne et Allemagne. Le résultat ? 89 % d'entre eux estiment que les menaces en cybersécurité se sont considérablement aggravés. 1 personne sur 5 indique notamment avoir rencontré un document falsifié dans le cadre de son activité professionnelle, les secteurs juridiques, financiers et RH en tête. Des fraudes d'autant plus fréquentes que l'IA facilite la falsification des informations.