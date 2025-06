Selon le rapport de Sumsub, en Europe, l’e-commerce est le secteur le plus exposé, avec une augmentation de 176% des tentatives de fraude entre 2024 et 2025. L’edtech suit avec +129%, tandis que les cryptoactifs enregistrent une hausse de 84%. La fintech, bien que moins touchée, connaît une progression de 26%. Bien entendu, il s'agit donc de secteurs au sein desquels l'identification est centrale et surtout, les transactions sont rapides.

Pour Pavel Goldman-Kalaydin, responsable IA et Machine Learning chez Sumsub : " il est important que les organisations publiques et privées revoient leurs protocoles de vérification de l’identité. Nombre d’entre eux ont été conçus pour des risques désormais obsolètes et sont inefficaces face aux menaces d’aujourd’hui. Notre priorité est de renforcer les capacités de détection biométrique grâce à l’intelligence artificielle pour valider l’authenticité du visage et détecter les deepfakes, qui sont de plus en plus utilisés par les fraudeurs."