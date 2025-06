Squeak

Oui ça mérite un article car les tentatives de phishing et autres cyberattaques deviennent de plus en plus sophistiquées à l’heure actuelle et qu’il vaut mieux mettre en garde un plus grand nombre car le risque de se faire avoir un jour ça peut aller très vite. Même si ça peut te sembler évident, il y a de plus en plus de gens qui finissent par tomber dans le panneau. Et on ne parle pas que de débutants…

La moindre distraction ou un clic trop vite et c’est parti. Il est vrai que si un numéro inconnu appelle et se fait passer pour une connaissance, ça doit mettre immédiatement la puce à l’oreille mais il y a déjà eu des cas où même le numéro était usurpé et où les arnaques étaient bien ficelées avec de grosses conséquences.