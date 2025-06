Alors pour se protéger, la vigilance reste votre meilleur allié. Vérifiez toujours l'URL des sites IA, méfiez-vous des téléchargements non sollicités et privilégiez les accès directs aux plateformes officielles plutôt que les liens publicitaires. Mandiant dit collaborer avec le groupe Meta, propriétaire de Facebook, et LinkedIn pour démanteler cette infrastructure malveillante. Mais on le redit, face à la menace, votre prudence constitue la première barrière contre ces nouveaux prédateurs numériques.