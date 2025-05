C’est le genre de lien qu’on croise entre deux posts sur les réseaux. Une vidéo générée par IA, à partir d’une simple photo, gratuit et sans compte à créer. Alors on se laisse tenter, on charge un fichier, on patiente, puis on télécharge le résultat. Sauf qu’il n’y a pas de vidéo, et que le rendu contient tout à fait autre chose.