ChatGPT, Bard, Midjourney : si vous traînez sur Facebook, faites attention, les hackers veulent vous piéger

Avec près de 3 milliards de comptes, Facebook est une cible idéale pour les pirates. Même avec un très faible taux de réussite, on parle de millions de victimes potentielles, largement de quoi les enrichir. Mais comment lutter contre ces pages et éviter de se faire avoir. Si vous avez l'habitude de faire attention aux techniques de phishing, n'hésitez pas à signer les pages et à informer vos proches les plus fragiles.

Dans le cas contraire, commencez par ignorer le nom affiché, car il peut, comme pour les e-mails, être totalement personnalisé. Vérifiez plutôt le nom de domaine présent si possible, l'adresse de contact ou l'orthographe des liens proposés. De manière générale, ne téléchargez rien à partir d'une page ou d'un groupe Facebook. Les sources fiables sont faciles à retrouver par une simple recherche, et cela évitera bien des soucis.

L'observation des commentaires peut également vous sauver la mise. Check Point a remarqué que de nombreux profils publiant de faux messages utilisent des noms d'origine vietnamienne. Si vous en voyez énormément, méfiez-vous. Il existe enfin de nombreux sites, parmi lesquels PhishTank, qui permettent de vérifier l'authenticité d'une adresse à votre place.