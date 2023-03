Abonnés Orange : cette arnaque est presque parfaite, ne vous y faites pas prendre !

Si vous avez reçu cet e-mail, soyez donc extrêmement prudents, envoyez immédiatement le tout du côté des spams et bloquez l'adresse. Là où les pirates sont particulièrement malins, c'est que la tentative de récupération des identifiants ne s'arrête pas là. En règle générale, lorsque l'on clique sur un lien frauduleux, on se retrouve sur une page imitant relativement mal le site original, et les utilisateurs se doutent de quelque chose avant qu'il ne soit trop tard.

Dans le cas présent, la page sur laquelle on est renvoyé imite parfaitement l'espace client d'Orange, et il est réellement possible de se faire avoir. N'hésitez donc pas à informer vos proches de cette tentative de phishing, cela pourrait leur éviter une déconvenue et de voir leurs données revendues sur le marché noir dans des listes consacrées à la réalisation d'arnaques.