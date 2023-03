Client Orange, Free ou SFR ? Attention, votre numéro de téléphone est peut-être en vente sur le dark web

Une fuite importante vient d'avoir lieu sur le réseau français. C'est ce que nous révèle le hacker éthique Julien Metayer sur LinkedIn. Dans son post que vous pouvez retrouver en cliquant ici, il indique dans un message fraîchement posté que 1,5 million de numéros du pays sont tombés dans le darknet. Il semblerait en plus que la plupart des grands opérateurs soient touchés.

Au vu du poids des différents fichiers textes montrés dans la capture écran, on peut comprendre que les deux opérateurs les plus touchés sont SFR et Orange. Mais si vous êtes client chez Free Mobile, La Poste Mobile ou Lycamobile, vous pouvez aussi être touché par ce problème. D'autres opérateurs sont aussi victimes de cette fuite, à un niveau moindre, comme le montre la liste ci-dessous.