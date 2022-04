Attention ! Cette arnaque à la carte vitale par SMS vous vole vos informations bancaires

À noter qu'une autre arnaque similaire circule actuellement, et démarre par la réception d’un message (via mail ou SMS) qui semble provenir de l'Assurance Maladie / Ameli. Ce message annonce un remboursement en attente, et demande à la victime de confirmer ou mettre à jour ses informations personnelles. Là encore, la victime est rapidement invitée à saisir ses informations bancaires… la suite, vous la connaissez. Prudence est donc de mise.