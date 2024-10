Les administrateurs de ces pages, souvent installés à l'étranger, visent avant tout à générer du trafic et de l'engagement. Pas philanthropes pour deux sous, leur but est bien entendu de monétiser cette attention par le biais de la publicité. C'est mathématique : plus une page accumule de likes et de partages, plus elle devient attractive pour les annonceurs. Certaines de ces pages redirigent même les internautes vers des sites web truffés de publicités pour multiplier les chances de gains supplémentaires.

Au-delà d'une histoire de gros sous, ces « boomer traps » brouillent les codes de l'information en gommant la frontière entre les contenus réels et fictifs, et polluent copieusement nos réseaux sociaux. Elles donnent accès à un nouveau terrain de chasse des « brouteurs », qui traquent leurs proies parmi les commentaires les plus attendris et naïfs, susceptibles d'être rédigés par des personnes vulnérables et influençables.

Sans s'y attaquer frontalement, Facebook a tout de même annoncé le déploiement prochain d'un système d'avertissement pour signaler les images générées par IA.