Des bébés à la tête en forme de chou, un Jésus au corps de crevette : les contenus générés par l'IA sur Facebook cachent des malwares

Pour comprendre comment la technologie est utilisée pour la croissance des pages et intégrée au spam et aux escroqueries, les chercheurs ont examiné plus de 100 pages Facebook publiant chacune plus de 50 images générées par IA. Certains de ces comptes forment des clusters coordonnés, qui publient un grand nombre d'images générées par l'IA. Les motivations apparentes semblent être d'attirer les utilisateurs vers des sites web hors plateforme, de vendre des produits et de créer un plus grand nombre d'abonnés.