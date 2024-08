Avant, pour critiquer notre comportement ou notre addiction aux réseaux sociaux, il y avait les parents qui assénaient des « Sors de ta grotte et viens mettre la table plutôt que de traîner sur Facebook ! », tout en soupirant que« TikTokeur, c'est pas un métier ! » et regrettant : « Si tu passais autant de temps à réviser qu'à faire défiler les stories sur Instagram, tes notes seraient plus proches de 20 que de 0 ! ». Mais ça, c'était avant Roast Monica, la nouvelle coqueluche 100 % IA sur les réseaux sociaux.

Avant l'avènement de l'intelligence artificielle dont les progrès fulgurants permettent tout… et parfois n'importe quoi, les outils qui en sont dotés deviennent de plus en plus populaires, à l'image par exemple de Perplexity.

Mais Roast Monica (en anglais, « roast » pouvant signifier « bâcher » ou « vanner » lorsqu'on l'utilise à l'attention d'une personne) innove en analysant vos moindres faits, gestes et mots que créent vos contenus sur vos réseaux sociaux pour vous en restituer des résumés plus ou moins… gentillets avec votre ego. Au-delà ce « roasting » consenti, cette nouvelle forme d'IA interroge sur l'utilisation de nos données personnelles et des conséquences sur l'évolution d'une telle viralité sur notre société.