Kling AI, vous connaissez peut-être. Cette plateforme de génération d’images et de vidéos par intelligence artificielle cartonne depuis son lancement. Mais depuis le début de l’année, son nom sert d’appât dans une campagne d’arnaques bien ficelée. Des pubs sponsorisées sur Facebook redirigent vers un faux site, copie quasi conforme de l’original. Un mode opératoire qui rappelle celui de Noodlophile, malware récemment diffusé via de faux générateurs IA vidéo : on entre un prompt, on clique sur « Générer », on télécharge le résultat. Sauf qu’au lieu d’un .jpg ou d’un .mp4, c’est un fichier .exe qu’on exécute sans le savoir. Et à la clé, un cheval de Troie doublé d’un infostealer, capables de voler identifiants, cookies, portefeuilles crypto.