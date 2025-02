L'intelligence artificielle révolutionne peut-être nos systèmes d'information, mais il est indéniable qu'elle apporte aussi son lot de vulnérabilités. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), qui a suivi de près le Sommet qui s'est déroulé lundi et mardi à Paris, vient de présenter ce mercredi 12 février ses conclusions sur les enjeux et les risques de cybersécurité liés aux systèmes IA. Et vous allez voir qu'ils sont nombreux et complexes.