Les bots malveillants, boostés par l'intelligence artificielle, dominent désormais Internet. Pour la première fois en dix ans, le trafic humain est devenu minoritaire sur la Toile, en ne représentant plus que 49% de l'activité en ligne, selon le dernier rapport d'Imperva publié ce mardi 15 avril. Cette révélation sur la cybersécurité mondiale va peut-être pousser les entreprises à faire plus pour affronter ces menaces toujours plus sophistiquées et difficiles à détecter. Cela mérite bien quelques explications.