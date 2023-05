Internet is for... robots ? Près de la moitié du trafic mondial ne serait pas humain

Avec sa maigre majorité de 52,6 % du trafic, l'utilisation humaine est à son plus bas depuis les 8 dernières années. Mais comme dit en haut de cet article, « bot » ne signifie pas nécessairement « mauvais bot ». Sauf que le développement de ces derniers est aussi à la hausse, selon la même source.

Ainsi, ces mauvais bots, exploités à des fins d'abus, de détournement et d'attaques, ont représenté l'an dernier 30,2 % du trafic, soit une augmentation de 2,5 % par rapport à 2021. Pire, leur sophistication ne fait que s'accroître au fil du temps. En 2022, les bots à but malicieux techniquement avancés comptaient pour plus de la moitié du trafic de bots (51,2 %), un véritable bond en avant par rapport à 2021 (25,9 %).

Et si vous vous demandiez quels étaient les secteurs qui étaient les plus touchés par les attaques de ces logiciels, le rapport donne le top 3 suivant : le voyage (24,7 %), le commerce de détail (21 %) et les services financiers (12,7 %). Alors, êtes-vous assez bien protégé face à cette invasion ?