Telegram infecté par des bots tentant de récupérer les mots de passe à usage unique

Attention si vous avez affaire à un bot sur le service de messagerie instantanée Telegram. Ces derniers peuvent constituer une porte d'entrée vers une tentative de phishing , ouvrant ainsi la voie à diverses utilisations malveillantes et frauduleuses de vos données, et d'autres conséquences, y compris salées à l'échelle financière. Des chercheurs d'Intel 471 ont ainsi dévoilé une recrudescence de bots sur Telegram.

Si, au premier abord, un bot ne constitue pas forcément une menace mais généralement une aide pour l'utilisateur, par exemple dans le cas du chatbot pour répondre rapidement à des questions de base sur un service, ceux présents sur Telegram sont à surveiller. C'est particulièrement vrai, selon les chercheurs d'Intel, pour les bots baptisés « SMSRanger » et « BloodOTPbot ». Selon les chercheurs d'Intel 471, la menace est grandissante sur Telegram depuis le mois de juin dernier.

Tout est destiné à vous tromper : l'interface de SMSRanger prend par exemple une apparence similaire à celle du réseau social d'entreprise Slack . Ce bot est également très intéressé par vos données Apple Pay, PayPal ou encore Google Play, selon ZDNet. BloodOTPbot est quant à lui apte à agir via SMS, mais aussi à générer des appels similaires à ceux d'employés de banque. Telegram est, selon les chercheurs, aussi bien employé pour créer et gérer des bots malfaisants que pour communiquer entre cybercriminels pour revendre les données piratées et se congratuler du succès de leurs bots.