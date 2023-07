Porno sur Twitter : l'insoluble problème des bots refait surface

Pour le moment, Twitter ne peut que supprimer les comptes des bots au fil de l'eau. Le réseau social n'a pas encore proposé de solution plus globale qui puisse gérer les spams et les bots avant qu'ils postent. Elon Musk avait pourtant promis il y a un an : « Si notre offre sur Twitter aboutit, nous vaincrons les robots spammeurs ou nous mourrons en essayant ! »