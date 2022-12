Twitter veut protéger les enfants ? Avec quels employés Monsieur Musk ?

En effet, une fois arrivé à la tête de Twitter, le milliardaire a décidé de licencier plus de la moitié du personnel, et des centaines d’autres salariés ont démissionné. En conséquence, des effectifs de divisions clés comme la modération et l’éthique ont tout bonnement été vidés. C’est notamment le cas d'une équipe chargée de supprimer les contenus pédopornographiques sur Twitter dans la région Asie Pacifique, qui représente un immense marché de 4,3 milliards de personnes, soit près de 60 % de la population mondiale.