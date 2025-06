Et coup de théâtre dans les statistiques : oui, les seniors se révèlent finalement les champions de la prudence numérique. Les plus de 60 ans sont moins touchés par les tentatives d'arnaque (44% contre 54% en moyenne nationale) et adoptent des comportements exemplaires. Ils contactent leur banque dans 81% des cas face à une sollicitation douteuse, contre seulement 66% pour l'ensemble des Français.