En France, WhatsApp s'est s'imposée comme la plateforme la plus exploitée par les escrocs. Première messagerie sécurisée utilisée par les Français, elle pèse pour 29% des fraudes signalées auprès de Revolut. Contrairement aux idées reçues, le chiffrement des communications ne protège pas contre les manipulations. Les utilisateurs, implicitement rassurés par cette couche technologique, baissent leur vigilance et deviennent plus susceptibles de tomber dans des pièges bien ficelés.