Si elle impose des standards élevés aux entreprises les plus critiques, la directive NIS2 risque paradoxalement de creuser un fossé numérique entre les PME « protégées », et celles qui restent vulnérables. Face à cette fracture sécuritaire annoncée, l'enjeu dépasse donc la simple conformité réglementaire. Il s'agit de construire un écosystème où la cybersécurité devient accessible à tous, et non le privilège d'une minorité. Car dans un monde interconnecté, la sécurité de chacun dépend de celle du maillon le plus faible.