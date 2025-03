On vous en parlait sur Clubic la veille de son entrée en vigueur. Le 15 octobre 2024, la ministre déléguée en charge de l'Intelligence artificielle et du numérique, Clara Chappaz, a déposé au Sénat un projet de loi ambitieux concernant la cybersécurité. Le texte, intitulé « relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité », transpose trois directives européennes adoptées en décembre 2022 : NIS2, REC et DORA. La commission spéciale constituée le 12 novembre 2024 a étudié et légèrement amendé le texte, pour l'adopter le 4 mars 2025.

Cette transposition répond à la hausse de la cybercriminalité en Europe. Les attaques par rançongiciel ont augmenté de 30% entre 2022 et 2023, touchant tous les secteurs : 34% concernaient des TPE/PME, 24% des collectivités territoriales, 10% des entreprises stratégiques, 10% des établissements de santé et 9% des établissements d'enseignement supérieur. Le Sénat examine donc ce projet aujourd'hui et demain avec l'ambition de protéger davantage les infrastructures critiques françaises.