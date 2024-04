Protection des mineurs contre le porno, bannissement des cyberharceleurs des réseaux sociaux, ce que contient le projet de loi SREN voté aujourd'hui

Protéger les enfants contre les dangers d'Internet est l'une des priorités de ce projet de loi. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) est chargée d'établir un référentiel pour les systèmes de vérification d'âge des sites pornographiques. Ceux qui ne respectent pas ces normes pourraient être bloqués et déréférencés. Ces mesures concernent les sites français et extra-européens, et potentiellement certains sites européens.



Par ailleurs, les hébergeurs ont l'obligation de retirer rapidement les contenus pédopornographiques signalés. Des dispositions spécifiques ont été mises en place pour protéger les femmes dans l'industrie pornographique. Ces dispositions comprennent l'exigence d'avertissements pour les contenus simulant des violences sexuelles, et la possibilité pour les actrices et acteurs de demander le retrait de vidéos diffusées en violation des clauses de leur contrat.







De leur propre aveu, les Français ne semblent pas conscients des dangers de l'exposition de leurs données sur Internet. Le projet de loi SREN prévoit un filtre de cybersécurité anti-arnaque pour protéger les citoyens contre les tentatives d'accès frauduleux à leurs informations personnelles. Il renforce également les sanctions pour les personnes condamnées pour haine en ligne, cyberharcèlement et autres infractions graves, avec une possible suspension des réseaux sociaux.



De plus, le texte introduit un nouveau délit d'outrage en ligne et punit la diffusion de contenus injurieux, discriminatoires ou harcelants. Il réglemente la publication de « deepfakes », instaure des mesures d'éducation et de sensibilisation pour les collégiens et les étudiants, et établit une réserve citoyenne du numérique. Enfin, il vise à protéger contre la désinformation de médias étrangers sanctionnés par l'UE.