Filtre anti-arnaque, contenus en ligne, harcèlement : voici tout ce qui va changer avec la nouvelle loi numérique enfin adoptée

Cinq mois après son dépôt sur le bureau du Sénat, le projet de loi visant à sécuriser l'espace numérique a cette fois été adopté par les députés, qui examinaient et débattaient du texte ces dernières semaines. Filtre anti-arnaque, encadrement des jeux en ligne, lutte contre les contenus pédopornographiques et les deefakes, régulation de l'accès à la pornographie, sévérité envers les cyberharceleurs et alignement sur les nouveaux règlements européens… La loi, si suivie d'effets, pourrait à terme changer le paysage numérique français. Pour chaque article majeur du texte, nous vous livrons les détails et sanctions encourues.