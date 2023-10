La fin de l'anonymat sur Internet, ce ne sera pas pour tout de suite

L'Assemblée nationale a également voté en faveur d'une formation de sensibilisation au numérique obligatoire pour les élèves de 6e, qui prendra la forme d'une attestation baptisée « Pix », prévue pour la rentrée 2024. La mesure a pour but de renforcer la sécurité en ligne et la compréhension des enjeux numériques dès le plus jeune âge.