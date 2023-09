Non, l'État n'interdira pas les VPN en France !

Portée par l'élu Renaissance Mounir Belhamiti, la proposition a fait bondir, et outre les réactions attendues et pas franchement surprenantes des députés de l'opposition, ce sont même des acteurs reconnus de la cybersécurité qui ont sorti leur plume. Ce week-end, Jérôme Notin, le patron du dispositif d'aide aux victimes Cybemalveillance.gouv.fr, a rappelé que ses propres agents utilisaient un VPN en télétravail. « Les interdire reviendrait soit à ne plus pouvoir publier, soit à devoir couper le VPN et donc ne plus bénéficier des outils de sécurité internes, ce que nous ne ferions pas », a-t-il pesté sur LinkedIn.