Logiciels et matériels informatiques : l'UE veut absolument renforcer leur sécurité

L'UE veut faire peser davantage de responsabilité sur les fabricants et les vendeurs, de sorte que ces derniers puissent fournir une assistance en matière de sécurité et des mises à jour logicielles pour remédier aux vulnérabilités identifiées. Pour prolonger la mesure, les consommateurs devront aussi bénéficier d'informations suffisantes sur la sécurité des produits et logiciels qu'ils achètent.