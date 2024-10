Francis7

Je suis en train de penser au logiciel libre, le projet GNU et au fameux : « Use it at your own risk. »

Qu’en est-il également des logiciels en cours de développement en version bêta ?

Qui n’a pas connu de pertes de données ne serait-ce qu’une fois dans la vie à cause d’un système à devoir réinstaller ? Quand on dit que le problème se situe entre la chaise et le clavier, ce n’est pas tout à fait faux mais là les règles changent du tout au tout. Surprise, surprise !