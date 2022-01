Vous aurez bientôt des droits numériques : telle est la proposition de la Commission européenne

Ces derniers mois, Bruxelles s'est donnée comme objectif de promouvoir une voie européenne de la transition numérique, centrée sur les citoyens de la zone. « Cette voie doit reposer sur les valeurs européennes et être bénéfique à tous, citoyens et entreprises », explique la Commission, qui a soumis au Parlement européen et au Conseil, mercredi, son projet de déclaration sur les droits et principes numériques pour la décennie. Une déclaration qui « donne un point de référence clair concernant les droits et principes qui régissent l'environnement en ligne », explique la vice-présidente de l'institution, Margrethe Vestager. Les droits et libertés obtenus à ce titre devront être respectés en ligne comme ils le sont dans le monde réel.