Qu’est-ce que RCS, le « SMS du futur », et comment l’activer sur son smartphone Android ?

Comment activer le RCS sur votre smartphone Android ?

Devenez bêta-testeur pour l'application Google Messages et téléchargez la dernière version bêta de l'application

Téléchargez l'application Activity Launcher

Désactivez le Wi-Fi

Ouvrez l'application Activity Launcher, puis rendez-vous dans l'onglet « All activities »

Recherchez « Messages » et accédez-y. Sur la fenêtre, recherchez la ligne « Set RCS Flags » et appuyez dessus

Sur la nouvelle fenêtre, ouvrez le tiroir situé sous la ligne « ACS Url », puis tapez sur la ligne indiquant « http://rcs-acs-prod-us.sandbox.google.com. »

Ouvrez le tiroir indiquant « OTP Pattern » et réglez-le sur « YoursMessengersverificationscodesissG— (d6). » © Android Police

Appuyez sur « Apply » tout en bas de la fenêtre

Fermez de force l'application Messages en passant par Réglages > Applications > Toutes les applications > Messages > Forcer l'arrêt

Rouvrez l'application Messages. Un bandeau devrait s'afficher, vous indiquant que vous avez accès à de nouvelles fonctionnalités. Tapez sur « Mettre à jour maintenant », ou « Upgrade now » © Android Police

Vérifiez que l'activation s'est bien déroulée en vous rendant dans le Menu, puis « fonctionnalités du chat » ou « Chat features ». Si le statut indique « connecté », le RCS est bien activé © Android Police

En cas de problème sur l'activation du RCS

Forcez l'arrêt de l'application Messages, puis rouvrez-la

Redémarrez votre smartphone

Nettoyez toutes les données de l'application « Carrier Services ». Pour ce faire, rendez-vous dans Réglages > Applications > Toutes les applications > Carrier Services puis cliquez sur « nettoyer le cache », ou un intitulé similaire. Encore plus simple : si vous ne disposez pas de Carrier Services, installez l'application depuis le Play Store.

Recommencez les étapes décrites dans la partie précédente

Si cela ne fonctionne toujours pas, vérifiez manuellement votre numéro de téléphone. Dans l'application Messages, rendez-vous dans les réglages > fonctionnalités du chat > statut : configurer. Ensuite, accédez à « vérifier » puis entrez votre numéro de téléphone.

Le RCS est un nouveau protocole de messagerie souvent présenté comme le futur du SMS. Plus sécurisé grâce à un chiffrement de bout en bout, il permet aussi l'affichage de liens enrichis dans les conversations, le meilleur support des liens et des fichiers, ainsi que l'affichage d'une icône vous indiquant quand votre interlocuteur est en train d'écrire un message. En somme : il s'agit de la version Android (et universelle) des iMessage d'Apple.Si vous avez l'impatience chevillée au corps et souhaitez adopter au plus vite ce nouveau protocole, sachez qu'un utilisateur de Reddit a trouvé une façon de forcer l'activation du RCS sans attendre le feu vert de votre opérateur. Attention : cela demande un petit peu d'huile de coude.Il vous suffit ensuite de faire l'essai avec vos contacts pour voir si vous remarquez une icône indiquant qu'il est en train de taper un message apparaît.Notez avant toute chose que, pour fonctionner, le RCS doit être activé sur l'appareil émetteur et l'appareil récepteur. Autrement dit : si vos contacts n'ont pas activé le RCS, il ne se passera rien de nouveau sur votre conversation.Aussi, dans l'hypothèse où la marche à suivre décrite ci-dessus n'aurait pas fonctionné, Android Police indique quelques actions susceptibles de débuguer l'application.D'après les lecteurs du site, certaines personnes ont dû s'y prendre à trois fois avant d'avoir accès au RCS en lieu et place du SMS traditionnel.