Waze a récemment commencé à notifier ses utilisateurs que l'application ne sera bientôt plus compatible avec les versions les plus anciennes d'Android. Un utilisateur sur Reddit a partagé une capture d'écran d'un message l'informant que Waze ne recevrait bientôt plus de mises à jour sur le système d'infodivertissement de sa voiture, qui fonctionne sous Android 9 Pie.

En analysant les versions récentes de l'application sur la plateforme APKMirror, nos confrères du site Android Authority ont constaté que la toute dernière version bêta exige dorénavant au minimum Android 10, alors que les moutures précédentes fonctionnaient encore avec Android 8 et Android 9. Cette nouvelle exigence devrait donc être déployée prochainement sur les versions stables de l'application, au grand dam de ses utilisateurs.