Google met fin au support de son application de navigation Waze sur les appareils tournant sous d'anciennes versions d'Android. L'application continuera de fonctionner, mais ne bénéficiera plus des nouvelles fonctionnalités.
- Google arrête les mises à jour de Waze sur Android 9 et versions antérieures, impactant surtout les anciens appareils.
- La dernière version bêta de Waze nécessite désormais Android 10, confirmant la fin du support pour les anciens OS.
- Les cartes et itinéraires continueront d'être mis à jour, mais il faudra migrer vers un appareil plus récent pour profiter des nouveautés.
Le service de navigation GPS Waze va prochainement cesser de prendre en charge les anciennes versions d'Android. Les utilisateurs d'anciens terminaux vont donc devoir faire une croix sur les futures mises à jour de l'application. En abandonnant les versions obsolètes du système d'exploitation mobile, Waze contraint ses utilisateurs à s'adapter ou à migrer vers d'autres solutions.
Waze : vous ne recevrez plus les nouvelles fonctionnalités si votre appareil est trop vieux
Waze a récemment commencé à notifier ses utilisateurs que l'application ne sera bientôt plus compatible avec les versions les plus anciennes d'Android. Un utilisateur sur Reddit a partagé une capture d'écran d'un message l'informant que Waze ne recevrait bientôt plus de mises à jour sur le système d'infodivertissement de sa voiture, qui fonctionne sous Android 9 Pie.
En analysant les versions récentes de l'application sur la plateforme APKMirror, nos confrères du site Android Authority ont constaté que la toute dernière version bêta exige dorénavant au minimum Android 10, alors que les moutures précédentes fonctionnaient encore avec Android 8 et Android 9. Cette nouvelle exigence devrait donc être déployée prochainement sur les versions stables de l'application, au grand dam de ses utilisateurs.
Waze conserve ses services essentiels sur les anciens Android
Ce changement touchera principalement ceux qui utilisent de vieilles tablettes pour la navigation ou des systèmes multimédias automobiles sous Android, sans mise à jour récente. Les propriétaires de téléphones restés sous Android 9 Pie ou antérieur verront dans ce message un signe qu’il est peut-être temps de passer à un modèle plus récent. Pour les utilisateurs ne pouvant mettre à niveau leur appareil Android, Google Maps demeure probablement la meilleure alternative à Waze à ce jour, celle-ci étant actuellement compatible avec tous les systèmes fonctionnant sur Android 8 et versions plus récentes.
La firme de Mountain View précise toutefois que si les utilisateurs de Waze sous Android 9 (et versions antérieures) ne pourront plus recevoir et profiter de nouvelles fonctionnalités à compter d'aujourd'hui, les cartes continueront d'être mises à jour avec les changements d’itinéraires et l’ajout de nouvelles routes.