Pour les utilisateurs de Waze sur Android, Google Assistant reste opérationnel pour le moment. Toutefois, avec la stratégie actuelle de Google visant à migrer vers Gemini, il est envisageable que des changements similaires surviennent à l'avenir sur cette plateforme. Les utilisateurs sont donc invités à rester attentifs aux mises à jour futures concernant l'intégration des assistants vocaux dans Waze.​

Pour l'heure, les équipes de Waze sont en pleine phase de bêta-test, et quelques utilisateurs soigneusement sélectionnés utilisent cette technologie pour procéder à leurs retours. On peut espérer un lancement dans les prochains mois, probablement en langue anglaise pour commencer, avant un déploiement plus global par la suite. En attendant, si vous utilisez Waze sur votre iPhone, vous n'avez plus d'autre choix que d'en passer par l'écran tactile pour le moment.