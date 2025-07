À en croire les informations rapportées par le site AutoEvolution, l'équipe de Waze a enfin décidé d’ajouter à sa feuille de route le développement d’un système capable de regrouper les notifications. L’idée : combiner les avertissements vocaux pour prévenir plus efficacement des dangers à venir, avec des formulations explicites telles que « radars et accident signalés plus loin ». L'application va également en profiter pour repenser son interface en regroupant plusieurs signalements dans une même fenêtre d’alerte, améliorant ainsi la lisibilité en un coup d’œil.

Pour l'heure, aucun calendrier de déploiement n'a officiellement été communiqué. Il faudra donc se contenter de cette maigre et vague déclaration : « nous prévoyons de travailler sur la fusion de deux alertes ou plus dans un avenir proche ». Quoi qu'il en soit, l'attente ne devrait logiquement plus être très longue.