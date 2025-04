Waze vient donc d’ajouter une option dédiée aux radars mobiles dans son menu « Police » sur iPhone, Android, Android Auto et CarPlay. Déployée partout dans le monde – sauf en France – en complément des signalements déjà existants, cette nouvelle option cible spécifiquement les radars temporaires que les forces de l’ordre déplacent au gré des contrôles. Plus discrets, plus imprévisibles, ces dispositifs se sont notamment largement imposés en Europe ces dernières années, au grand dam des accros à la voie de gauche.