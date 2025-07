dj41ph4

Comme quoi… Un article rédigé par quelqu’un qui ne montre que le mauvais côté d’une décision, sans prendre le temps de présenter ses avantages, finit par orienter l’opinion du public au lieu de l’informer. C’est exactement ce qu’on appelle du mauvais journalisme.

Je vais donc vous proposer une version alternative, en mettant en lumière les bénéfices réels de cette décision, que l’article a totalement ignorés.

Samsung va bloquer le bootloader avec One UI 8 : la fin des téléphones volés contournés ?

Avec l’arrivée de One UI 8, Samsung amorce un virage majeur en supprimant l’option « OEM Unlock ».

Derrière ce changement technique se cache un renforcement drastique de la sécurité, et surtout, la fin des méthodes de contournement du verrouillage FRP (Factory Reset Protection).

Une décision qui rapproche Android d’Apple en matière de sécurité, et qui pourrait bien changer la donne dans la lutte contre le vol de smartphones.

Le cœur du problème : le FRP Bypass

Qu’est-ce que le FRP ?

Le Factory Reset Protection, activé automatiquement dès qu’un compte Google est connecté, empêche qu’un téléphone soit réinitialisé et réutilisé sans les identifiants de son propriétaire.

En théorie, un voleur ne peut rien faire avec un téléphone Android volé.

Mais en pratique ?

Avec l’option OEM Unlock activée, il suffit de :

Déverrouiller le bootloader

Flasher une ROM ou une image modifiée

Effacer ou contourner la vérification du compte Google (FRP)

Résultat : le téléphone est utilisable comme neuf, et peut être revendu sur le marché noir.

Des outils comme SP Flash Tool, Odin, UMT, Chimera ou Hydra sont utilisés quotidiennement pour ce genre de manœuvres.

Ce que Samsung change avec One UI 8

L’option OEM Unlock disparaît totalement

Même les utilisateurs avancés ne pourront plus déverrouiller le bootloader

Le code permettant son activation est supprimé du firmware

Résultat : aucun moyen logiciel ne permet plus de flasher ou contourner la sécurité du système.

Un téléphone volé ou réinitialisé reste inutilisable sans le compte Google d’origine. Point.

Une sécurité enfin à la hauteur d’Apple

Depuis des années, Apple impose un verrouillage iCloud : sans identifiants Apple, un iPhone est bon pour la casse.

C’est l’une des raisons majeures pour lesquelles le vol d’iPhone a drastiquement baissé.

Android, jusque-là, restait en retrait, car trop permissif avec les fonctions techniques comme le bootloader.

Samsung aligne enfin Android sur ce modèle fermé et sécurisé, rendant inutile le vol d’un Galaxy.

Un gain énorme pour la sécurité des utilisateurs

Téléphones volés inutilisables

Impossible de reconditionner un smartphone bloqué sans identifiants : c’est la mort du marché noir.

Données personnelles réellement protégées

Sans déverrouillage, impossible d’accéder à la mémoire, même via ADB ou fastboot.

Moins de fraudes SAV et de téléphones trafiqués

Le bootloader verrouillé empêche aussi l’installation de firmware modifiés ou falsifiés.

Et les bidouilleurs dans tout ça ?

Oui, les utilisateurs avancés perdent :

Le root

Les ROM custom

Le kernel modifié

La liberté d’expérimenter à fond Android

Mais ils représentent à peine 5 % des utilisateurs, face à 95 % qui ne veulent qu’un appareil sécurisé, stable et fiable.

En résumé

Avec One UI 8, Samsung verrouille le bootloader pour de bon, supprimant la possibilité de contourner les protections Google (FRP).

C’est une étape majeure vers un Android plus sûr, plus respecté dans le monde professionnel, et plus résistant au vol, à l’image d’iOS.

Ce choix ne fera pas plaisir aux 5 % de bidouilleurs… mais pour 95% des utilisateurs, c’est une victoire claire de la sécurité.