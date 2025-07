Cette accélération du calendrier n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'une coordination étroite entre les équipes de Samsung et de Google. En partageant leurs systèmes de conception et leurs retours en temps réel, les deux géants de la tech ont considérablement optimisé le processus de développement, faisant de One UI 8 l'une des premières interfaces à intégrer Android 16.

Google a lui-même avancé la sortie de son système d'exploitation, avec une version stable disponible depuis le mois 2025. Ce nouveau tempo a probablement incité Samsung à revoir son propre planning pour réduire la période de latence entre la sortie d'Android et son arrivée sur les appareils Galaxy.

Si One UI 8 ne devrait pas proposer une refonte visuelle complète, les utilisateurs peuvent s'attendre à des améliorations ciblées. Les premières versions de test font état d'animations plus fluides, d'une interface plus polie et d'une mise à jour des applications système comme la Galerie ou Mes Fichiers, des choix de design confirmés durant la présentation. L'accent sera mis sur le perfectionnement de l'expérience et l'intégration plus profonde des fonctionnalités d'IA.