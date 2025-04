Cela étant dit, c'est toute la feuille de route imaginée par Samsung qui fait une sortie de piste. Les Galaxy S24 devaient être les premiers « anciens » Galaxy servis par cette mise à jour, avant que celle-ci ne soit déployée aux Galaxy S23 et Galaxy A en mai et en juin prochain. Nul doute que les possesseurs de ces modèles et ceux encore antérieurs devront se montrer encore patients avant de pouvoir découvrir One UI 7.