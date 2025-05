L'interface de l'application Appareil Photo a été repensée, avec divers modes plus accessibles qu'auparavant, avec un menu en bas. On accède également au mode zoom x2 sans perte par défaut, sur certains smartphones compatibles bien évidemment. Avec ceci, un contrôle d'exposition sauvegardé par mode, et des modes photo et vidéo "Pro" simplifiés.