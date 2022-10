Les widgets YouTube arrivent sur iOS

YouTube

YouTube est une plateforme de streaming vidéo sur laquelle tout internaute peut télécharger ses vidéos, visionner celles d'autres utilisateurs, créer sa propre chaîne thématique et développer son audience. Véritable icône du web 2.0, YouTube a su évoluer au fil des années et conserve de ce fait sa popularité qui n'est plus à démontrer.