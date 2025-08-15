En explorant la version 7.41 de l'application Google Photos, les chercheurs du site Android Authority ont découvert une fonctionnalité en cours de développement, baptisée sous le nom de code threepio. Ce nouvel outil introduira une section nommée « How was this made » (Comment cela a-t-il été fait) dans les détails de chaque photo ou vidéo. Cette section permettra aux utilisateurs de consulter l'historique d'édition d'un contenu. Le système s'appuie sur le protocole Content Credentials pour conserver un historique détaillé des modifications, qu'elles soient réalisées avec ou sans outils d'intelligence artificielle.

La fonctionnalité va encore plus loin en fournissant des étiquettes précises pour décrire la nature des modifications, comme l'utilisation de multiples outils, la création d'un média par une IA ou la combinaison de plusieurs images. Lorsque des retouches par IA sont détectées, des labels spécifiques apparaîtront, tels que « media created with AI » (média créé avec une IA), « Edited with AI tools » (modifié avec des outils d'IA) ou « Edited with multiple AI tools » (modifié avec plusieurs outils d'IA).