Google développe une nouvelle fonctionnalité dans Photos pour identifier les contenus modifiés par l'intelligence artificielle. Cette section permettra aux utilisateurs de vérifier l'authenticité des images dans leurs galeries photo.
- Google Photos teste une fonctionnalité affichant une section « How was this made » dans les détails médias.
- Le système utilise Content Credentials pour conserver un historique d’édition, indiquant retouches ou créations par IA.
- Des étiquettes précises renseignent si un média est créé, modifié par IA, par outils non‑IA, ou reste non altéré.
Chaque jour, l'intelligence artificielle fait d'importants progrès, et le domaine de la retouche photo n'y échappe évidemment pas. Pour vous aider à distinguer les contenus modifiés ou même créés intégralement à l'aide d'outils d'IA, Google s'apprête à introduire un outil inédit dans son application Photos. Celui-ci vous permettra de conserver une trace claire et précise des modifications apportées à une photo ou une vidéo.
Google Photos : vous pourrez suivre à la trace les modifications faîtes par l'IA
En explorant la version 7.41 de l'application Google Photos, les chercheurs du site Android Authority ont découvert une fonctionnalité en cours de développement, baptisée sous le nom de code threepio. Ce nouvel outil introduira une section nommée « How was this made » (Comment cela a-t-il été fait) dans les détails de chaque photo ou vidéo. Cette section permettra aux utilisateurs de consulter l'historique d'édition d'un contenu. Le système s'appuie sur le protocole Content Credentials pour conserver un historique détaillé des modifications, qu'elles soient réalisées avec ou sans outils d'intelligence artificielle.
La fonctionnalité va encore plus loin en fournissant des étiquettes précises pour décrire la nature des modifications, comme l'utilisation de multiples outils, la création d'un média par une IA ou la combinaison de plusieurs images. Lorsque des retouches par IA sont détectées, des labels spécifiques apparaîtront, tels que « media created with AI » (média créé avec une IA), « Edited with AI tools » (modifié avec des outils d'IA) ou « Edited with multiple AI tools » (modifié avec plusieurs outils d'IA).
Google Photos vous dira également quels sont les contenus non altérés par l'intelligence artificielle
Pour les médias modifiés avec des outils traditionnels, sachez que l'application affichera également des étiquettes comme « Edited with multiple non-AI tools » (modifié avec plusieurs outils non-IA) ou « Media made with non-AI tools » (média réalisé avec des outils non-IA). Quant aux contenus n'ayant subi aucune modification, les utilisateurs pourront voir des mentions comme « Media captured with a camera » (média capturé avec un appareil photo) ou « Media captured with a camera without software adjustments » (média capturé avec un appareil photo sans ajustements logiciels).
Si cet historique est absent ou altéré, un message d’erreur apparaîtra systématiquement. En revanche, lorsque les données sont disponibles, elles resteront attachées au fichier, même si celui-ci est partagé. Avec ce nouveau système d'étiquetage détaillé, vous ne pourrez donc plus faire croire à votre entourage que vos clichées de vacances sont uniquement le fruit de votre talent si ces derniers ont en réalité fait l'objet de modifications par l'intelligence artificielle.