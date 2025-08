Actuellement, Google Photos offre deux méthodes de sauvegarde. La première, celle activée par défaut, sauvegarde la totalité des images, des captures d'écran aux photos de famille. Une solution amplement suffisante pour ceux qui disposent d'un abonnement Google One ou qui ne prennent pas une quantité astronomique de photos. La seconde option consiste à désactiver la sauvegarde automatique et à opter pour une sélection manuelle via le bouton Sauvegarder maintenant, qui confère un contrôle total sur les fichiers, bien qu'il puisse s'avérer fastidieux.

Les utilisateurs ont également la possibilité de choisir quels dossiers de leur appareil ils souhaitent synchroniser en se rendant dans l'application, puis dans les paramètres de sauvegarde. Cependant, pour l'instant du moins, il n’y a toujours pas de solution pour sauvegarder uniquement les photos favorites. Rassurez-vous, le géant de Mountain View devrait prochainement y remédier.