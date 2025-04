Si les albums sont une manière bien pratique d'organiser vos photos et vidéos, il peut être intéressant d'aller plus loin et de gérer ces contenus avec un outil dédié (comme Files by Google ou XFolder). Cela permet notamment de les retrouver plus facilement par la suite et de les transférer rapidement vers d'autres espaces, comme un service cloud ou votre ordinateur.