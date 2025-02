Google Photos est une application largement utilisée pour sauvegarder et organiser les photos et vidéos de nos appareils. Mais avec l’augmentation des réseaux sociaux et des applications de messagerie, la photothèque des utilisateurs se retrouve rapidement encombrée de captures d'écran, mèmes, et autres images envoyées via WhatsApp, Telegram ou Instagram. Tous ces éléments peuvent rendre difficile la gestion de sa photothèque pour retrouver les photos d'un évènement. Google a donc pris le taureau par les cornes et présente une nouvelle fonctionnalité pour offrir plus de contrôle sur les images enregistrées dans sa collection.