La nouvelle division d'Orange entend cibler de mutliples défis technologiques cruciaux. Citons par exemple les communications d'urgence, la cybersécurité, les connectivités ultra-résilientes, l'intelligence artificielle, l'hybridation des réseaux civils et militaires, et l'hébergement blindé de données sensibles. Le tout se fera en synergie avec la Verticale Défense et Sécurité d'Orange Cyberdefense, fleuron français et européen du secteur, qui apporte ses capacités de détection et de riposte aux cyberattaques.