Dans le détail, plus de 3 000 capteurs intelligents connectés, des flux vidéo haute définition analysés en temps réel, et des algorithmes d'intelligence artificielle sophistiqués ont permis d'anticiper les incidents, avant même qu'ils surviennent. L'infrastructure déployée relève du pur concentré technologique. Les opérateurs disposaient enfin d'une vision globale et précise, ce qui a permis de radicalement transformer la gestion sécuritaire traditionnelle.