Le partenariat entre Thales et Proximus va bien au-delà d'une simple modernisation IT. Au programme, on retrouve une infrastructure-as-a-service (IaaS) hébergée sur un Cloud certifié et accrédité, des dispositifs utilisateur en mode service (DaaS), et tout un arsenal de cybersécurité renforcée. Cette architecture cloud nouvelle génération doit garantir un accès hautement sécurisé aux services IT essentiels, avec une gestion des données en temps réel entre sites.