Le mastodonte français et mondial Thales a inauguré, le jeudi 6 mars 2025, un tout nouveau centre de cyberdéfense à Rennes. L'installation, qui accueillera près de 200 experts, vient compléter les activités de cybersécurité souveraine du groupe déjà présentes à Toulouse, Cholet et Gennevilliers. L'implantation n'a pas été pensée au hasard, puisqu'elle se fait près du site breton de l'ANSSI. Elle entend renforcer la posture défensive et résiliente de la France face aux menaces cyber toujours plus sophistiquées.